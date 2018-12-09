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Воскресенье, 09.12.2018
Завораживающие крылья бабочек: микроснимки с немыслимыми узорами (Фото)
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Завораживающие крылья бабочек: микроснимки с немыслимыми узорами (Фото)

Чтобы запечатлеть такие микроскопические детали крыльев бабочек, как разноцветные волоски и радужные чешуйки, Крис Перани прибегает к микросъёмке. Для фотографирования с высокой чёткостью он использует окуляр микроскопа с 10-кратным увеличением, прикреплённый к 200-миллиметровому объективу, который представляет почти нереальную глубину резкости.
cameralabs.org
Фото: cameralabs.org
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Насекомые, Бабочки, Крылья бабочек, Крис Перани, Chris Perani, микросъемка.
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