Завораживающие крылья бабочек: микроснимки с немыслимыми узорами (Фото) Чтобы запечатлеть такие микроскопические детали крыльев бабочек, как разноцветные волоски и радужные чешуйки, Крис Перани прибегает к микросъёмке. Для фотографирования с высокой чёткостью он использует окуляр микроскопа с 10-кратным увеличением, прикреплённый к 200-миллиметровому объективу, который представляет почти нереальную глубину резкости.