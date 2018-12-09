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В Украине впервые покажут 3D-шоу "Vivaldianno: Город Зеркал"

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В Украине впервые покажут 3D-шоу &quot;Vivaldianno: Город Зеркал&quot;
16:21 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: Instagram

Новости культуры: 27 февраля в Одесском театре оперы и балета и 1 марта в Киеве во Дворце "Украина" состоится 3D-шоу мирового масштаба - "Vivaldianno: Город Зеркал".

"Vivaldianno: Город Зеркал" - грандиозное концертное шоу, волшебная иллюзия и фантастическое действо с невероятными спецэффектами. Подтверждают эти слова до отказа заполненные залы и овации зрителей по всему миру. Именно так в разных странах мира поражает воображение 3D-перформанс, в котором великая классика переплетается с современным искусством.

На одной сцене для вас будут играть и создавать 3D-иллюзию мировые звезды современной классической музыкальной сцены: Тина Гуо, Роман Паточка, Мартина Бачова, Тереза Ковалева, Ярослав Свец, которые играли и выступали вместе со многими мировыми звездами – Карлосом Сантаной, Питером Гебриелом, Стиви Уандером, Хансом Циммером, группой Foo Fighters, знаменитым Cirque du Soleil и другими.

В основе проекта - история жизни и творчества гения эпохи барокко, великого итальянского композитора Антонио Вивальди. История полная надежд и разочарований. Благодаря 3D-анимации, танцевальным и театральным сценам, бессмертные произведения Антонио Вивальди возникают перед зрителями в новом свете.

Уникальное культурное событие объединяет в себе несколько жанров: классическая музыка и рок, балет и бразильские танцы, театр и впечатляющую визуализацию. Бессмертные произведения Антонио Вивальди, отображенные в зеркале современности, не оставят равнодушным ни единого зрителя.

Посмотреть "Vivaldianno. Город Зеркал" можно будет 27 февраля в Одесском театре оперы и балета и 1 марта в Киеве во Дворце "Украина".

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Все по теме:

Классическая музыка, Композитор, Антонио Вивальди, 3D-шоу, Vivaldianno: Город Зеркал, 3D-иллюзия.
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