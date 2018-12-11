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Нереальные иллюзии южнокорейской художницы (Фото)
24-летняя художница Даин Юн из Южной Кореи создает удивительные иллюзии на собственном лице, используя макияж и элементы боди-арта. Что интересно, сюрреалистические фотографии талантливой девушки сделаны без помощи фотошопа.
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