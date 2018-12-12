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Среда, 12.12.2018
Новогоднее настроение в картинах голландского художника (Фото)
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Новогоднее настроение в картинах голландского художника (Фото)

Предвкушение новогодних праздников, которое в детстве всегда возникало само по себе, со временем у многих из нас притупляется. И если предновогоднее настроение никак к вам не приходит, то давайте попробуем создать его себе сами. А помогут нам в этом замечательный голландский художник Антон Пик и его забавные сказочные картины.
Kulturologia.Ru
Фото: Kulturologia.Ru
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