Новогоднее настроение в картинах голландского художника (Фото) Предвкушение новогодних праздников, которое в детстве всегда возникало само по себе, со временем у многих из нас притупляется. И если предновогоднее настроение никак к вам не приходит, то давайте попробуем создать его себе сами. А помогут нам в этом замечательный голландский художник Антон Пик и его забавные сказочные картины.