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В Киеве открылась выставка авторских кукол

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В Киеве открылась выставка авторских кукол
18:19 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: zn.ua

Новости культуры: На выставке представлены работы кукольников из Украины и Польши.

В Музее истории города Киева открылась международная выставка авторских кукол и живописи "Кукольное чудо". Это уже вторая выставка с этим названием, посвященная авторской кукле и ее творцам.

На выставке представлены куклы Тамары Пивнюк, Юлии Володарской, Екатерины Калининой, Елены Коростелевой, Валерия Бондаренко, Ренаты Голашевської-Адамчик, Анастасии Кацан, а также живописные работы Екатерины Косьяненко и Сергея Пивнюка.

Кукольники - уникальные личности, у каждого из них есть своя неповторимая манера интерпретации Вселенной, воплощенная в причудливые выдуманные автором персонажи, свои любимые материалы, свои секреты магического превращения лоскутков ткани, паперклея (paperclay - глина, используемая для лепки куклы, которая самостоятельно застывает без обжига), красок, бусин в почти живое существо. Очень разные экспонаты объединяет талант создателей, их любовь к своим творениям и к людям, для которых эти куклы создаются.

Кукла - это всегда Чудо, мистическое создание, которое привлекает к себе любовь и восхищение не только детей, но и взрослых, которые играют в кукол, не желая расставаться со своим сказочным детством. Художники-кукольники - тоже Чудо, уникальное и необычное в нашем не слишком романтическом настоящем.

Авторы выставки "Кукольное чудо" принимали участие в многочисленных украинских и международных проектах, в частности "Модна лялька" (Киев), выставках авторских кукол "Кукольная весна" в Мюнстере (Германия), "Фестиваль профессионального кукольного искусства Европы" в Риге, "Doll Prague" в Праге, NIADA (США).

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Киев, Выставка, Куклы, Кукольное чудо, авторские куклы.
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