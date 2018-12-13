Семь украинских проектов номинировали на европейскую архитектурную премию (Фото)

Объявили имена номинантов, которые будут бороться в 2019 году за архитектурную премию Миса Ван дер Рое, вручаемую раз в два года. Это 383 проекта из 38 стран мира. Приятно, что Украина получила сразу семь номинаций. В январе жюри объявит шорт-лист из 40 номинантов, а в феврале назовет имена пяти финалистов. Победитель будет объявлен на торжественной церемонии 7 мая 2019 года.
Киевский академический драматический театр на Подоле, Киев
Театр, расположенный на Андреевском спуске, открыли в 2017 году после реконструкции. Тот час же его обновленный вид вызвал огромнейший резонанс: мнения радикально разделились – от объекта, уродующего лицо города, до произведения искусства.
Проект: Архитектурное бюро Drozdov&Partners, Харьков
Фото: Андрей Авдеенко
Фото: Андрей Авдеенко
Международная Печерская школа, Киев
На премию номинирован новый корпус, пристроенный уже к существующему с 1996 года учебному зданию. Архитекторы нашли нестандартные решения для организации пространства в школе, исходя из новой образовательной программы. Большое внимание в школе уделяется театральному искусству, спорту и внеклассным занятиям, поэтому корпус разбит на многофункциональные зоны.
Проект: Archimatika, Киев
Фото: Андрей Авдеенко
Центр Метрополита Андрея Шептицкого, Львов
На получение премии претендует проект Центр Андрея Метрополита Шептицкого при Украинском католическом университете. Центр разбит на несколько функциональных пространств: научная библиотека, учебные аудитории, административная часть, культорно-публичное пространство с кафе и детской зоной. Центр был открыт в сентябре 2017 года.
Проект: Behnisch Architekten, Chaplinskyy & Associates, AVR Development
Фото: Олег Бабенчук
Земля медведей и волков, Черкассы
Это новый уникальный выставочный комплекс Черкасского зоопарка, который получил длинная образное название Земля медведей и волков. Для животных здесь созданы максимально приближенные к природным условиям, зоны для проживания. Здесь нет ни клеток, ни решеток – открытые водоемы и помещения для зимовки, а посетители наблюдают за жизнью животных со специальных обзорных площадок.
Проект: студия Project 7
Фото: Андрей Авдеенко
Фото: Андрей Авдеенко
Дачный отель Глебовка, Киевская область
Дачный отель, состоящий из двух больших корпусов и 27 коттеджей, номинировали на премию за то, что это пример взаимодействия современной архитектуры с природой. Дачный комплекс расположен на берегу Киевского водохранилища в сосновом лесу.
Проект: KUDIN Architects
Фото: Андрей Авдеенко
Каменный дом, Киевская область
Частный загородный дом, расположенный в поселке Романовка, Киевской области. Он eco-friendly, выполнен полностью из натуральных материалов, как снаружи, так и внутри, спланирован в соответствии с современными архитектурными тенденциями и высокой степенью комфорта.
Проект: 33bY Architecture
Фото: Олег Стельмах
Фото: Олег Стельмах
Сцена, Днепр
Это сезонный многофункциональный парковый павильон, построенный в Днепре в парке Шевченко на месте бывшего Зеленого театра. Это публичное пространство, событие на котором может организовать любой желающий. В проектировании и строительстве павильона принимало участие более 200 человек. Деньги на него собрали с помощью платформы краудсорсинга и краудфандинга.
Проект: Stage Dnipro Community, Kultura Medialna Non-Profit Organization, Hip Park
Фото: Александр Бурлака
Напоминаем, что в 2017 году на премию имени Миса Ван дер Рое номинировался лишь один украинский проект – Пространство синагог во Львове работы бюро Franz Reschke и Studio Sophie Jahnke.