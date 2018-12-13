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Семь украинских проектов номинировали на европейскую архитектурную премию (Фото)

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Семь украинских проектов номинировали на европейскую архитектурную премию (Фото)
19:56 Сегодня Телеграф style.nv.ua Фото: style.nv.ua

Новости культуры: Сразу семь украинских архитектурных проектов, среди которых Театр на Подоле, вызвавший много споров два года назад, номинировали на одну из самых престижных европейских архитектурных премий имени Миса Ван дер Рое, которую вручают с 1987 года.

Объявили имена номинантов, которые будут бороться в 2019 году за архитектурную премию Миса Ван дер Рое, вручаемую раз в два года. Это 383 проекта из 38 стран мира. Приятно, что Украина получила сразу семь номинаций. В январе жюри объявит шорт-лист из 40 номинантов, а в феврале назовет имена пяти финалистов. Победитель будет объявлен на торжественной церемонии 7 мая 2019 года.

Киевский академический драматический театр на Подоле, Киев

Театр, расположенный на Андреевском спуске, открыли в 2017 году после реконструкции. Тот час же его обновленный вид вызвал огромнейший резонанс: мнения радикально разделились – от объекта, уродующего лицо города, до произведения искусства.

Проект: Архитектурное бюро Drozdov&Partners, Харьков

Фото: Андрей Авдеенко

Фото: Андрей Авдеенко

Международная Печерская школа, Киев

На премию номинирован новый корпус, пристроенный уже к существующему с 1996 года учебному зданию. Архитекторы нашли нестандартные решения для организации пространства в школе, исходя из новой образовательной программы. Большое внимание в школе уделяется театральному искусству, спорту и внеклассным занятиям, поэтому корпус разбит на многофункциональные зоны.

Проект: Archimatika, Киев

Фото: Андрей Авдеенко

Центр Метрополита Андрея Шептицкого, Львов

На получение премии претендует проект Центр Андрея Метрополита Шептицкого при Украинском католическом университете. Центр разбит на несколько функциональных пространств: научная библиотека, учебные аудитории, административная часть, культорно-публичное пространство с кафе и детской зоной. Центр был открыт в сентябре 2017 года.

Проект: Behnisch Architekten, Chaplinskyy & Associates, AVR Development

Фото: Олег Бабенчук

Земля медведей и волков, Черкассы

Это новый уникальный выставочный комплекс Черкасского зоопарка, который получил длинная образное название Земля медведей и волков. Для животных здесь созданы максимально приближенные к природным условиям, зоны для проживания. Здесь нет ни клеток, ни решеток – открытые водоемы и помещения для зимовки, а посетители наблюдают за жизнью животных со специальных обзорных площадок.

Проект: студия Project 7

Фото: Андрей Авдеенко

Фото: Андрей Авдеенко

Дачный отель Глебовка, Киевская область

Дачный отель, состоящий из двух больших корпусов и 27 коттеджей, номинировали на премию за то, что это пример взаимодействия современной архитектуры с природой. Дачный комплекс расположен на берегу Киевского водохранилища в сосновом лесу.

Проект: KUDIN Architects

Фото: Андрей Авдеенко

Каменный дом, Киевская область

Частный загородный дом, расположенный в поселке Романовка, Киевской области. Он eco-friendly, выполнен полностью из натуральных материалов, как снаружи, так и внутри, спланирован в соответствии с современными архитектурными тенденциями и высокой степенью комфорта.

Проект: 33bY Architecture

Фото: Олег Стельмах

Фото: Олег Стельмах

Сцена, Днепр

Это сезонный многофункциональный парковый павильон, построенный в Днепре в парке Шевченко на месте бывшего Зеленого театра. Это публичное пространство, событие на котором может организовать любой желающий. В проектировании и строительстве павильона принимало участие более 200 человек. Деньги на него собрали с помощью платформы краудсорсинга и краудфандинга.

Проект: Stage Dnipro Community, Kultura Medialna Non-Profit Organization, Hip Park

Фото: Александр Бурлака

Напоминаем, что в 2017 году на премию имени Миса Ван дер Рое номинировался лишь один украинский проект – Пространство синагог во Львове работы бюро Franz Reschke и Studio Sophie Jahnke.

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Украина, Список, Проекты, Архитектура, Фото, Номинанты, Европейская архитектурная премия, Миса Ван дер Рое.
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