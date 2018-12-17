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Понедельник, 17.12.2018
Очаровательные рисунки на чайных пакетиках, которые возвращают в детство (Фото)
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Очаровательные рисунки на чайных пакетиках, которые возвращают в детство (Фото)

Тёплые свитера, прогулка по заснеженным улицам, девушка на пляже, сочные фрукты и аппетитные овощи, чёрные кошки у окна, красненькое авто с ёлкой на крыше, берёзовая роща, молодая особа в синем платье – лишь малая часть того, что можно увидеть среди по-детски милых и очаровательных работ Руби Сильвиус (Ruby Silvious), которая создаёт свои маленькие шедевры на чайных пакетиках.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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Чай, Фотографии, Искусство, Снимки, Рисунки, Чайные пакетики, Пакетики.
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