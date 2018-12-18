Потрясающие пейзажи американской художницы (Фото)

Картины Эрин Хансон, созданные в особой импрессионистской технике, полны сочных красок и живо передают ощущение энергии пейзажа. Калифорнийская художница Эрин Хансон всегда была близка к природе, занималась скалолазанием и ходила в турпоходы. Рисовать начала в детстве, осваивала техники масляной, акриловой и акварельной живописи. После экспериментов с различными средами она разработала собственный стиль, который называет «открытым импрессионизмом» (Open-Impressionism).