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Среда, 19.12.2018
Потрясающие пейзажи американской художницы (Фото)
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Потрясающие пейзажи американской художницы (Фото)

Картины Эрин Хансон, созданные в особой импрессионистской технике, полны сочных красок и живо передают ощущение энергии пейзажа. Калифорнийская художница Эрин Хансон всегда была близка к природе, занималась скалолазанием и ходила в турпоходы. Рисовать начала в детстве, осваивала техники масляной, акриловой и акварельной живописи. После экспериментов с различными средами она разработала собственный стиль, который называет «открытым импрессионизмом» (Open-Impressionism).
cameralabs.org
Фото: cameralabs.org
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Масло, Картины, Природа, Рисунки, Пейзажи, Импрессионизм, 20, Эрин Хансон.
23:32 Вт, 18 Декабрь 2018 Телеграф
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