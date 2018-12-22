Реальная природа от художника, который очень любит животных (Фото)

Терри Исаак (род. 1958), американский художник из Салема, штат Oregon, является одним из самых известных художников реализма дикой природы. Работы художника выставлялись в художественном музее на Ли-Йоки Вудсон и музее Святого Георгия . В 1998 году Исаак был назван "Художником года"Флориды. В 1999 году он был назначен главным художником Национального зоопарка. В 2000 году получил заказ на создание 14 визуализаций длясправочника птиц. Терри Исаак является автором иллюстроаций книг " Драма дикой природы шаг за шагом", Птицы шаг за шагом" и др. Терри Исаак: «Чтобы быть хорошим художником, нужно быть хорошим наблюдателем». Хотя Исаак получил официальное художественное образование, он считает, что лучшей подготовкой для него было время, проведенное на открытом воздухе и при изучении работ дикой природы любимых художников.