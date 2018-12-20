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Чудесные снимки путешествий, на которые можно смотреть вечно (Фото)
Майкл Сидофски (Michael Sidofsky) — талантливый фотограф, график и путешественник из Торонто, Канада. 37-летний фотограф получил свою первую камеру в 2014 году. С тех пор он посвятил себя путешествиям и уличной фотографии. На страницу Майкла в Instagram подписаны более 261 000 человек.
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