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Четверг, 20.12.2018
Чудесные снимки путешествий, на которые можно смотреть вечно (Фото)
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Чудесные снимки путешествий, на которые можно смотреть вечно (Фото)

Майкл Сидофски (Michael Sidofsky) — талантливый фотограф, график и путешественник из Торонто, Канада. 37-летний фотограф получил свою первую камеру в 2014 году. С тех пор он посвятил себя путешествиям и уличной фотографии. На страницу Майкла в Instagram подписаны более 261 000 человек.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Путешествие, Фантастика, Природа, Красота природы, Майкл Сидофски, Снимки путешествий.
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