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Пятница, 21.12.2018
Свадебные торты для тех, кто ненавидит торты в принципе (Фото)
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Свадебные торты для тех, кто ненавидит торты в принципе (Фото)

Традиция свадебных тортов настолько стара, что нет ничего удивительного в том, что современное бунтарское поколение пытается отойти от неё как можно дальше, при этом по-прежнему сохраняя её. Сделать свадьбу роскошной может сделать любой дурак при наличии денег, но гораздо интереснее сделать её необычной, чтобы она выделялась среди остальных. Существует множество способов сделать свою свадьбу особенно, начиная от необычного свадебного платья и заканчивая необычными свадебными тортами. Сегодня мы хотим рассказать вам о смелых парах, которые при изготовлении свадебного торта решили полностью отказаться от концепции торта как таковой. Далее вас ждут торты из сухих завтраков, меренги, мороженого, печенья и многого другого, ни капли не похожего на торт.
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Свадьба, Фото, Сладость, Десерт, Торты, Свадебные торты.
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