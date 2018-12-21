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Фотограф показал нам мир по-новому с помощью инфракрасных снимков (Фото)
Итальянский фотограф и арт-директор Паоло Петтиджани (Paolo Pettigiani) из города Торино объединяет две свои страсти — графический дизайн и фотографию — в одном изображении, играя с цветами, формами и контрастами. На первый взгляд его работы похожи на мечтательные образы из фильма-фэнтези, однако на самом деле он просто применяет специальный фильтр, размещённый перед объективом, который блокирует спектр видимого света, получая только невидимый. С помощью своих инфракрасных фотографий художник старается предоставить зрителю возможность взглянуть на узнаваемые пейзажи по-новому, открыть для себя доселе невидимый мир — увидеть его другими глазами. Объясняя философию своего творчества, Паоло Петтиджани говорит, что ему нравится делать видимым что-то невидимое. Его цель — показать что-то узнаваемое с новой, неожиданной и личной точки зрения.
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