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Суббота, 22.12.2018
Потрясающие рисунки новогодних елочек, которые подарят праздничное настроение каждому (Фото)
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Потрясающие рисунки новогодних елочек, которые подарят праздничное настроение каждому (Фото)

Как сам себя описывает вьетнамец Чан Фыок Ан (Tran Phuoc An), он забавный парень, который любит рисовать на бумаге и петь, но является обычным служащим. Некоторое время назад он стал проводить всё больше времени в своей любимой кофейне. Однажды он набросал рисунок рождественской ёлки, затем ещё один. После нескольких набросков он понял, что находится под вдохновением зимнего праздника, и решил создать целую коллекцию праздничных ёлок предстоящего Рождества. Спустя три недели у него получилась целая коллекция рисунков с изображением самых разных рождественских ёлок. Взгляните на эти рисунки и, возможно, они подарят вам несколько идей для создания собственных новогодних и рождественских открыток ручной работы!
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Елка, Рисунки, Кофейня, Новый год 2019, Рождество 2019, Чан Фыок Ан, Tran Phuoc An.
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