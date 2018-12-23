Волшебные пейзажи, которые показывают всю красоту природы (Фото) Красивые фотографии с девственной природой. Объекты окружающей природы крупным планом: цветы, ветви деревьев, плоды, мхи, камни и ручейки. Сложно поверить. что все это создала сама природа.