Косточки от авокадо: художница вырезает из них чудесных лесных существ (Фото)

Когда однажды Джен Кэмпбелл готовила на обед блюдо из авокадо, её поразила красота косточки, которую она нашла внутри. После нескольких недель размышлений о том, что же с ней можно сделать, художница просто начала снимать верхние слои, пока на свет не появилось прекрасное произведение искусства. С того самого дня ирландский ремесленник превращает косточки от авокадо (или «камни», как она их называет) в крошечные, замысловатые фигурки, вдохновленные кельтским фольклором. Она вырезает спокойные лица лесных духов, древних богинь и даже создаёт реалистичные грибы. Миниатюры могут использоваться в качестве статуэток или носиться как подвески, чтобы дарить её обладателю уникальное чувство спокойствия и комфорта.