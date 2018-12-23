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Воскресенье, 23.12.2018
Косточки от авокадо: художница вырезает из них чудесных лесных существ (Фото)
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Косточки от авокадо: художница вырезает из них чудесных лесных существ (Фото)

Когда однажды Джен Кэмпбелл готовила на обед блюдо из авокадо, её поразила красота косточки, которую она нашла внутри. После нескольких недель размышлений о том, что же с ней можно сделать, художница просто начала снимать верхние слои, пока на свет не появилось прекрасное произведение искусства. С того самого дня ирландский ремесленник превращает косточки от авокадо (или «камни», как она их называет) в крошечные, замысловатые фигурки, вдохновленные кельтским фольклором. Она вырезает спокойные лица лесных духов, древних богинь и даже создаёт реалистичные грибы. Миниатюры могут использоваться в качестве статуэток или носиться как подвески, чтобы дарить её обладателю уникальное чувство спокойствия и комфорта.
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