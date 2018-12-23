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Картины из начинки печенья Oreo, и результат просто восхитителен (Фото)
Все, кто хоть раз в своей жизни ел печенье-сэндвич, которое состоит из двух половинок, внутри которых есть кремовая начинка, делают это по-разному. Одни предпочитают, как советуют нам в рекламе Oreo, разделить обе половинки печенья и съесть их по отдельности или же обмакнуть целую печенюшку в молоко, а некоторые вообще разделяют печенье и облизывают половинку с кремом, прежде чем положить её в рот. Однако художник, который ведёт свой Инстаграм-аккаунт под названием «Harley's Food Art» вообще не ест Oreo, а делает из начинки картины.
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