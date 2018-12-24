Fearless Awards: Лучшие свадебные фотографии 2018 года Свадебная фотография превратилась в одну из основных профессий на протяжении многих лет, совмещая в себе различные стили и подходы, чтобы помочь людям запечатлеть на память один из самых важных дней в жизни пары.