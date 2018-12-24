Скачать
Понедельник, 24.12.2018
Креативные плакаты космических миссий от NASA (Фото)
1 / 38

Креативные плакаты космических миссий от NASA (Фото)

Оказывается, агентство NASA создаёт плакаты к каждой миссии, начиная с первой экспедиции к Международной космической станции в 2000 году. Обычно они представляли собой групповые портреты экипажа. Изображения использовали для рекламы экспедиций, а также развешивали на объектах NASA и других правительственных организаций. Но астронавтам наскучили стандартные групповые фотографии, и они решили их немного оживить.
cameralabs.org
Фото: cameralabs.org
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

НАСА, Искусство, Экипаж, Плакаты, Миссии, Космические миссии.
11:50 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь