Креативные плакаты космических миссий от NASA (Фото) Оказывается, агентство NASA создаёт плакаты к каждой миссии, начиная с первой экспедиции к Международной космической станции в 2000 году. Обычно они представляли собой групповые портреты экипажа. Изображения использовали для рекламы экспедиций, а также развешивали на объектах NASA и других правительственных организаций. Но астронавтам наскучили стандартные групповые фотографии, и они решили их немного оживить.