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Понедельник, 24.12.2018
Зимняя сказка: завораживающие снимки заснеженных горных лесов (Фото)
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Зимняя сказка: завораживающие снимки заснеженных горных лесов (Фото)

Килиан Шоенбергер (Kilian Schoenberger) – профессиональный фотограф и географ из Германии. Снимает в разных жанрах, особенно известен красочными пейзажными фотографиями, хотя страдает дальтонизмом. Но Шоенбергер считает, что, не имея возможности различать оттенки зелёного и коричневого как большинство людей, он в основном концентрируется на формах и текстурах объектов в кадре. Эти пейзажи фотограф сделал в заснеженных горных хребтах Германии и Центральной Европы. Описывая зиму, он называет её временем, «когда вся семья собирается дома у изразцовой печи, рассказывая легенды и сказки; мистические фигуры буквально выжидают у порога, а снег и мороз словно оживляют деревья».
cameralabs.org
Фото: cameralabs.org
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Лес, Снег, Зима, Фотограф, пейзажная фотография, Килиан Шоенбергер, Kilian Schoenberger.
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