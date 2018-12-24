Зимняя сказка: завораживающие снимки заснеженных горных лесов (Фото)

Килиан Шоенбергер (Kilian Schoenberger) – профессиональный фотограф и географ из Германии. Снимает в разных жанрах, особенно известен красочными пейзажными фотографиями, хотя страдает дальтонизмом. Но Шоенбергер считает, что, не имея возможности различать оттенки зелёного и коричневого как большинство людей, он в основном концентрируется на формах и текстурах объектов в кадре. Эти пейзажи фотограф сделал в заснеженных горных хребтах Германии и Центральной Европы. Описывая зиму, он называет её временем, «когда вся семья собирается дома у изразцовой печи, рассказывая легенды и сказки; мистические фигуры буквально выжидают у порога, а снег и мороз словно оживляют деревья».