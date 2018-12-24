Скачать
Понедельник, 24.12.2018
Завораживающие женские портреты на стенах заброшенных зданий (Фото)
1 / 21

Завораживающие женские портреты на стенах заброшенных зданий (Фото)

Красота мимолетна. Именно эту идею воплощает в своих работах австралиец Тайрон Райт (Tyrone Wright), известный в мире искусства под псевдонимом Rone. Уличный художник из Мельбурна создает нежные портреты красивых девушек в весьма оригинальных и абсолютно безлюдных местах. Тайрон рисует на побитых временем стенах заброшенных промышленных зданий и жилых домов, вдыхая своим искусством жизнь в руины.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Уличный художник, Заброшенные дома, Тайрон Райт, Женские портреты, Tyrone Wright.
22:34 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь