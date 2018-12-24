Завораживающие женские портреты на стенах заброшенных зданий (Фото) Красота мимолетна. Именно эту идею воплощает в своих работах австралиец Тайрон Райт (Tyrone Wright), известный в мире искусства под псевдонимом Rone. Уличный художник из Мельбурна создает нежные портреты красивых девушек в весьма оригинальных и абсолютно безлюдных местах. Тайрон рисует на побитых временем стенах заброшенных промышленных зданий и жилых домов, вдыхая своим искусством жизнь в руины.