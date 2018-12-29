Скачать
Суббота, 29.12.2018
Ельченко назвал 3 главных шага, которые ускорят достижение мира в Украине
Ельченко назвал 3 главных шага, которые ускорят достижение мира в Украине
Денисова намерена поехать в Москву на &quot;суды&quot; над украинскими моряками
Денисова посетит "суды" над украинскими моряками
Усик - лучший боксер мира по версии The Ring, Ломаченко-старший - лучший тренер
Усик - лучший боксер мира
Новый год 2019: лучшие поздравления в стихах на украинском языке
Новый год 2019: лучшие поздравления в стихах на украинском языке

В норвежском музее произошла кража картины знаменитого художника

В норвежском музее произошла кража картины знаменитого художника
10:30 Сегодня Телеграф 112.ua Фото из открытых источников

Новости культуры: Творчество Мунка охвачено мотивами смерти, одиночества, но при этом и жаждой жизни.

Шесть картин норвежского художника экспрессиониста Эдварда Мунка (1863-1944) пропали из музея Стенерсена в Осло.

Исчезли такие работы, как "Смерть Марата", "Омега плачет", "Плачущая девушка у кровати", "Портрет фру Р.", "Тиргартен-Берлин" и "Оге Кристиан Гирлёфф"

Считалось, что пропавшие работы находились в хранилище музея, однако их там не оказалось. Директор музея Стейн Улаф Хенриксен не смог объяснить, почему пропажа работ известного норвежского художника не была зарегистрирована ранее.

Перед этим во время сверки музейные работники обнаружили пропажу как минимум 47 произведений искусства, в том числе 26 работ Мунка.

Секреты Моны Лизы: что хотел скрыть от нас величайший художник в мире (Фото)
Секреты Моны Лизы: что хотел скрыть от нас величайший художник в мире (Фото)Читать полностью

Журналисты выяснили, что с 1952 года часть работ, составлявших коллекцию музея, долгое время находились без охраны в общежитии и кафе студенческого городка Согн. До 1994 года у музея Стенерсена вообще не было своего здания.

Прославился Эдвард Мунк благодаря картине "Крик", она считается второй по популярности в мире после "Моны Лизы" Леонардо да Винчи. Кроме того, это одно из самых дорогих полотен в мире - в мае 2012 года ее продали на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за 119,9 млн долларов США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Норвегия, Эдвард Мунк, Кража, Художник, Крик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Онкологи подсказали, как распознать рак мозга на первой стадии
03 Гройсман: Мы сегодня добываем 20 млрд кубов газа, потребляем - 33
04 Менеджер Нурмагомедова: У Мейвезера нет храбрости для ММА
05 Стали известны необычные факты об избиении популярного певца
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на праздничные выходные: какие сюрпризы ждут украинцев
Погода на праздничные выходные
Супрун развенчала очередной миф об алкоголе и управлении автомобилем
Супрун о мифе об алкоголе и управлении авто
Главные новости 28 декабря: Перенос Рождества, взрыв в Каире и заявление Кремля
Итоги 28 декабря
Сегодня отмечают Агеев день: что нельзя делать в этот праздник
Сегодня отмечают Агеев день: что нельзя делать в этот праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь