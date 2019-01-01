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Вторник, 01.01.2019
Миниатюра: невероятные рисунки американского художника (Фото)
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Миниатюра: невероятные рисунки американского художника (Фото)

Художник из Нью-Джерси создает миниатюрные рисунки, которые могут уместится на одном карандаше. Смысл, мы думаем, не очень понятен, но в продолжение этого сообщения мы рассмотрим детализированные рисунки под явным увеличением, реальные размеры которых не превышают размеры обычных пишущих ручек и карандашей.
novosti-n.org
Фото: novosti-n.org
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