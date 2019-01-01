Миниатюра: невероятные рисунки американского художника (Фото)

Художник из Нью-Джерси создает миниатюрные рисунки, которые могут уместится на одном карандаше. Смысл, мы думаем, не очень понятен, но в продолжение этого сообщения мы рассмотрим детализированные рисунки под явным увеличением, реальные размеры которых не превышают размеры обычных пишущих ручек и карандашей.