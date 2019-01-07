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Понедельник, 07.01.2019
Скульптуры, которые презирают закон всемирного тяготения (Фото)
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Скульптуры, которые презирают закон всемирного тяготения (Фото)

Человеческое воображение безгранично. Благодаря ему и появляются на свет уникальные скульптуры, которые бросают вызов логике и противоречат законам физики. Они непринужденно парят в воздухе, опасно зависают вниз головой или поддерживаются с помощью загадочных технических уловок. Сложно представить, сколько труда, таланта, скрупулезности стоит за каждым таким произведением.
bigpicture.ru
Фото: pixabay.com
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