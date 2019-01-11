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Пятница, 11.01.2019
Красивые снимки заснеженных горных лесов Европы (Фото)
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Красивые снимки заснеженных горных лесов Европы (Фото)

«Для пейзажной съёмки я предпочитаю умеренные и высокие широты и альпийские ландшафты, — пишет фотограф. — Мне нравится суровая красота этих мест и своеобразная меланхолия, которая их окружает». Килиан Шоенбергер (Kilian Schoenberger) — профессиональный фотограф и географ из Германии. Снимает в разных жанрах, особенно известен красочными пейзажными фотографиями, хотя страдает дальтонизмом. Но Шоенбергер считает, что, не имея возможности различать оттенки зелёного и коричневого как большинство людей, он в основном концентрируется на формах и текстурах объектов в кадре. Эти пейзажи фотограф сделал в заснеженных горных хребтах Германии и Центральной Европы. Описывая зиму, он называет её временем, «когда вся семья собирается дома у изразцовой печи, рассказывая легенды и сказки; мистические фигуры буквально выжидают у порога, а снег и мороз словно оживляют деревья». Работы Килиана Шоенбергера можно найти на его сайте и в Instagram.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Зима, Природа, Пейзажи, Зимние пейзажи, Килиан Шоенбергер.
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