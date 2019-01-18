Необычные снимки: гармония человека и природы (Фото)

Дизайнер и иллюстратор по имени Моника Карвалью создает уникальные работы в фотошопе, соединяя воедино фотографии людей и природы. Подобные оптические иллюзии точно смогут вас удивить, ведь выглядят они действительно крайне необычно. Рекомендуем к просмотру.