Знаменитое граффити Бэнкси продали за огромную сумму

Новости культуры: В Уэльсе граффити знаменитого уличного художника Бэнкси, размещенное на гараже, продали за шестизначную сумму.

Работа включает в себя две части - одна из них изображает играющего со снежными хлопьями ребенка, другая позволяет понять, что на самом деле хлопья - это пепел.

Позднее художник Бэнкси признал авторство, опубликовав видео с работой в Instagram. Название граффити - "С Рождеством" ("Season's greetings").

Продал работу художника владелец гаража - сталелитейщик Иэн Льюис. Покупателем выступил эксперт по творчеству Бэнкси Джон Брандлер.

В настоящее время граффити находится под круглосуточным наблюдением охраны. Брандлер отметил, что Льюис отклонил предложение с более высокой ценой ради того, чтобы граффити осталось в городе.