Красота природы, от которой замирает сердце (Фото) Томас Лоттер (Thomas Lotter) — талантливый фотограф-самоучка, ретушер и авантюрист, в настоящее время проживающий в Штутгарте, Германия. Томас фокусируется на пейзажах, путешествиях и фотографиях природы.