Удивительный мир за окном в фотографиях Денниса Шмельца (Фото) Деннис Шмельц (Dennis Schmelz) - профессиональный режиссер, фотограф и авантюрист, проживающий в Эрфурте, Германия. Он фокусируется на уличной, пейзажной и туристической фотографии. Деннис уже посетил более 50 стран мира. "В рамках своей работы я открываю новые захватывающие места, встречаю интересных людей и соприкасаюсь с уникальными историями", - говорит Шмельц.