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Серия "Я везде" от китайского фотографа: как сделать фотографии знаменитостей еще круче (Фото)
Жительница Китая по имени Селин Лю, вооружившись фотошопом, помещает себя на фотографии знаменитостей. Вам тоже интересно, зачем она это делает? Оказывается, серию "Я везде" она начала ещё в 2002 году. Своей работой фотограф пыталась показать, что она обеспокоена иррациональным поклонением звёздам. К слову, чтобы охватить большую аудиторию, Селин ищет фотографии людей, которые известны и в Китае, и на Западе. Чтобы соответствовать духу фотографии, девушка делает соответствующий эпохе макияж, причёску и подбирает одежду. Фотограф призналась, что на этот проект её вдохновили старые фотографии из собственного семейного архива. В 2016 году она получила престижную премию в области искусства, а в 2017 её работы были выставлены на старейшем фестивале фотографии "Встречи в Арле" во Франции.
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