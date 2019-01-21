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Понедельник, 21.01.2019
Поллок бы гордился: Абстрактный экспрессионизм в картинах пёсика Хантера (Фото)
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Поллок бы гордился: Абстрактный экспрессионизм в картинах пёсика Хантера (Фото)

Интернет — это то место, где даже собаки могут уметь рисовать. Мы хотим познакомиться вас с сиба-ину по кличке Хантер, который рисует абстрактные картины и уже имеет тысячи поклонников, следящих за ним в социальных сетях.
4tololo.ru
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Картины, Собака, Хантер, Экспрессионизм.
03:20 Сегодня Телеграф
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