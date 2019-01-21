Поллок бы гордился: Абстрактный экспрессионизм в картинах пёсика Хантера (Фото) Интернет — это то место, где даже собаки могут уметь рисовать. Мы хотим познакомиться вас с сиба-ину по кличке Хантер, который рисует абстрактные картины и уже имеет тысячи поклонников, следящих за ним в социальных сетях.