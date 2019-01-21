Лучшие дрон-фотографии прошлого года по версии Dronestagram (Фото) Дронов спользуют чтобы сфотографировать нашу планету с новых и уникальных точек зрения. В конкурсе от Dronestagram участвуют тысячи энтузиастов со всего мира, демонстрируя самые лучшие фотографии дронов. Предлагаем ознакомиться с фотографиями победителей.