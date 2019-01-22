Малоизвестное хобби легендарного музыканта: рисунки Фредди Меркьюри (Фото)

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Фредии начал свой путь в искусство с художественногой колледжа Илинг в Лондоне, который и закончил в 1969 году с красным дипломом. Он мечтал стать художником и получил степень специалиста по графике и дизайну.
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