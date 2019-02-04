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Понедельник, 04.02.2019
Поразительный стрит-арт: Нью-Йорк глазами &quot;неуловимого&quot; художника (Фото)
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Поразительный стрит-арт: Нью-Йорк глазами "неуловимого" художника (Фото)

В Америка тоже запрещено разрисовывать уличные стены без специального разрешения. Но вот творчество нью-йоркского художника Тома Боба сложно назвать вандализмом. Используя свое воображение, он способен превратить пляжную скамейку в веселого краба, а пожарный гидрант – в принцессу Лею! В общем, пока Боба безуспешно пытается поймать полиция, он преображает город. Давайте посмотрим на примеры его работ, сравнив "До" и "После" того, как он всё разрисовал!
nastroenie.plus
Фото: nastroenie.plus
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Искусство, Художник, Стрит-арт, Арт, Уличный художник, Том Боб.
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