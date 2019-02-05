|
|
Эпичный пиксель-арт: Когда есть талант и конструктор Lego (Фото)
Художник по имени Джозеф Крахам не использует для своего творчества краски и кисточки, ведь он создает свои уникальные картины из тысяч деталей конструктора LEGO. По сути, это необычный стиль под названием пуантилизм, при котором для создания картины используются точки или мазки правильной формы, которыми и являются детали LEGO. Рекомендуем вам взглянуть на его картины далее.
Фастфуд, который мы заслужили: Гениальные вывески маркетологов от народа
Поразительные платья, которые не оставят ни одну модницу равнодушной
Очень удобные позы для сна: Коты, которые заснут при любых условиях
Необычные вещи, о которых мечтает каждый "дачник" (Фото)
Невероятные снимки мест, которые кажутся нереальными (Фото)
Отцы, которые впервые увидели своих дочерей в свадебных платьях (Фото)
Домашние питомцы знаменитостей (Фото)
Папа года: лучшие фотографии отца и дочери, которые разлетелись в сети
Поразительный стрит-арт: Нью-Йорк глазами "неуловимого" художника (Фото)
Деревья, которые выживают в любых обстоятельствах (Фото)
Снимки о жизни в Гаити (Фото)
Очаровательная старость: женщина, которая поразила весь мир (Фото)
Фотографы придумали, как показать характер разных пород собак (Фото)
Наиболее удивительные здания со всего мира (Фото)
Супербоул-2019: самое дорогое спортивное событие года (Фото)
Шахтер - Ботев: лучшие моменты матча (Фото)
Маникюр 2019: идеи для яркого маникюра (Фото)
Шахтер - Партизан: лучшие моменты матча (Фото)
Лион - ПСЖ: лучшие моменты матча (Фото)
Самые умные: 7 видов сверхумных животных
Трогательные фото с малышами, которые не оставят никого равнодушным (Фото)
Аптечка для ребенка :что родителям необходимо иметь под рукой
Рома - Милан: невероятные кадры центрального матча Серии А (Фото)
Реал - Алавес: яркие кадры матча Ла лиги (Фото)
Продукты, которые ускоряют выведение никотина