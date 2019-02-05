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Вторник, 05.02.2019
Эпичный пиксель-арт: Когда есть талант и конструктор Lego (Фото)
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Эпичный пиксель-арт: Когда есть талант и конструктор Lego (Фото)

Художник по имени Джозеф Крахам не использует для своего творчества краски и кисточки, ведь он создает свои уникальные картины из тысяч деталей конструктора LEGO. По сути, это необычный стиль под названием пуантилизм, при котором для создания картины используются точки или мазки правильной формы, которыми и являются детали LEGO. Рекомендуем вам взглянуть на его картины далее.
mainfun.ru
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Картины, Lego, Джозеф Крахам.
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