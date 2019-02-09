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Суббота, 09.02.2019
Фестиваль бодиарта прошел в Экваториальной Гвинее (Фото)
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Фестиваль бодиарта прошел в Экваториальной Гвинее (Фото)

Фестиваль бодиарта в Экваториальной Гвинее — праздник красок и творчества, в котором в 2019 году поучаствовали художники из самой Экваториальной Гвинеи и ещё 18 стран мира. Все модели - местные парни и девушки, которых раскрашивают приглашённые мастера, а фотографы устраивают им съёмки в новых образах. Несмотря на то, что многие впервые позировали в качестве моделей для бодиарта, работы и снимки получились чертовски сочными и атмосферными!
Фото: zefirka.net
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Искусство, Бодиарт, Боди-арт, Экваториальной Гвинее, Фестиваль бодиарта.
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