Фестиваль бодиарта прошел в Экваториальной Гвинее (Фото) Фестиваль бодиарта в Экваториальной Гвинее — праздник красок и творчества, в котором в 2019 году поучаствовали художники из самой Экваториальной Гвинеи и ещё 18 стран мира. Все модели - местные парни и девушки, которых раскрашивают приглашённые мастера, а фотографы устраивают им съёмки в новых образах. Несмотря на то, что многие впервые позировали в качестве моделей для бодиарта, работы и снимки получились чертовски сочными и атмосферными!