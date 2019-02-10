Художник изобразил, чем война отличается от мира (Фото)

Благодаря современным технологиям, мы можем узнать что происходит в той или иной стране. Мы можем сравнить быт и возможности, где-то люди живут сытно и благополучно, а где-то войны и голод. «Я живу в Турции, которая находится рядом с одним из самых опасных регионов в современном мире. Это как жить в другом мире» — сказал Угур, турецкий художник, создавший серию фотографий двух миров.