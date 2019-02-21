Красивые птицы на снимках чешского фотографа (Фото) Петр Бамбусек (Petr Bambousek) — профессиональный 42-летний фотограф и путешественник из города Пршибрам, Чешская Республика. Петр фокусируется в основном на фотографии дикой природы. Он снимает удивительных птиц, животных и природные ландшафты. Петр путешествует по всему миру, чтобы запечатлеть самых красивых птиц и животных.