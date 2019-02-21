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Пятница, 22.02.2019
Красивые птицы на снимках чешского фотографа (Фото)
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Красивые птицы на снимках чешского фотографа (Фото)

Петр Бамбусек (Petr Bambousek) — профессиональный 42-летний фотограф и путешественник из города Пршибрам, Чешская Республика. Петр фокусируется в основном на фотографии дикой природы. Он снимает удивительных птиц, животных и природные ландшафты. Петр путешествует по всему миру, чтобы запечатлеть самых красивых птиц и животных.
Фото: zefirka.net
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Птицы, Фотографии, Искусство, Фото, Природа, Фотографии птиц.
11:44 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф
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