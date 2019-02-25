Прелестные сцены из жизни дикой природы глазами австрийского фотографа(Фото) Фотограф дикой природы Джулиан Рад (Julian Rad) из Австрии показывает самые привлекательные снимки с белками, хомяками и лисами из всех, которые вы когда-либо видели. Кстати, его фотография под названием "Час пик" с бегущим щекастым хомяком заняла первое место в конкурсе на самую смешную фотографию из мира дикой природы Comedy Wildlife Photography Awards в 2015 году. Его аккаунт в Instagram привлек внимание уже более 30 тысяч подписчиков, и любители природы каждый день ждут его новых снимков. Предлагаем взглянуть на некоторые прекрасные фотографии австрийского фотографа.