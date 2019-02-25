Процесс создания восковых фигур в музее Мадам Тюссо (Фото) Многие мечтают побывать в Лондоне только ради нескольких залов с искусственными "Деппами" и "Питтами". За это время "Мадам Тюссо" превратился во всемирно известный бренд. Сейчас у музея более 20 филиалов, которые стали домом для восковых прототипов Дженнифер Энистон, Анджелины Джолли, принцессы Дианы, Барака Обамы и даже Владимира Путина. Когда дело доходит до создания восковой фигуры знаменитости, важна каждая мелочь: цвет кожи и глаз, татуировки, шрамы и все самые незаметные отличительные черты. Все фигуры создаются в центральном филиале в Лондоне, а уже потом отправляются по месту назначения в другие города мира. Предлагаем вам взглянуть на таинственный и завораживающий процесс создания реплик самых популярных людей на планете.