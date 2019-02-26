Невероятный пин-ап арт на индийский манер (Фото) Мы привыкли видеть иллюстрации в стиле пин-ап от кого угодно, только не от индианок. Дело в том, что в этой стране порицается даже когда женщина прямо смотрит в глаза собеседнику, а уж об откровенности и речи быть не может. Однако канадская художница индийского происхождения Нимиша Бханот (Nimisha Bhanot) решила бросить вызов общественности и создала серию работ в стиле пин-ап, где моделями выступают именно индианки. На её рисунках это уверенные в себе женщины, которые знают, что они привлекательны и не скрывают этого. Они ремонтируют машины с сигаретой в зубах, играют в бейсбол в коротких шортах и играют в карты с бокалом вина в руках — в общем делают всё то, что нельзя делать женщинам в Индии.