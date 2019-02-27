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Среда, 27.02.2019
Настоящие шедевры акварели (Фото)
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Настоящие шедевры акварели (Фото)

Акварель часто называют самой непослушной, самой капризной краской. С ней трудно работать, ее трудно хранить, она непредсказуема и требует от художника максимальной сосредоточенности. Зато те, кому удалось ее покорить и приручить, знают секрет создания по-настоящему потрясающих работ, глядя на которые задаешься единственным вопросом: "Кому они продали душу, чтобы так рисовать?". Мы приглашаем вас в галерею по-настоящему атмосферных, ярких и талантливых работ. Это именно то современное искусство, которому не стыдно признаться в любви.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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