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Среда, 27.02.2019
Интересные тайны Моны Лизы, которые никак не могут разгадать (Фото)
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Интересные тайны Моны Лизы, которые никак не могут разгадать (Фото)

Почти все знают о знаменитом художнике эпохи Возрождения старой школы Леонардо Да Винчи. Младшие поклонники, возможно, сталкивались с ним из блокбастера и фильма. ‘Код да Винчи’. Хотя он написал много известных картин, таких как "Тайная вечеря", но, вероятно, "Мона Лиза", наиболее известная. Этот небольшой портрет, висящий в парижской галерее Лувр, веками околдовывал любителей искусства и критиков. С изображением неизвестной женщины, написанной Да Винчи с загадочной улыбкой на лице, истинный смысл картины - горячая тема. Если вы хотите узнать больше об этом превосходном произведении искусства, вот десять самых интересных фактов.
fullpicture.ru
Фото: pixabay.com
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