Интересные тайны Моны Лизы, которые никак не могут разгадать (Фото)

Почти все знают о знаменитом художнике эпохи Возрождения старой школы Леонардо Да Винчи. Младшие поклонники, возможно, сталкивались с ним из блокбастера и фильма. ‘Код да Винчи’. Хотя он написал много известных картин, таких как "Тайная вечеря", но, вероятно, "Мона Лиза", наиболее известная. Этот небольшой портрет, висящий в парижской галерее Лувр, веками околдовывал любителей искусства и критиков. С изображением неизвестной женщины, написанной Да Винчи с загадочной улыбкой на лице, истинный смысл картины - горячая тема. Если вы хотите узнать больше об этом превосходном произведении искусства, вот десять самых интересных фактов.