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Шедевры гаражного искусства (Фото)
Говорят, мужчины — это взрослые дети. И, глядя на эти фотографии, с этим убеждением нельзя не согласиться. Мальчики выросли, и вместе с ними выросли их игрушки: пластмассовые машинки превратились в "железных коней", детские наборы инструментов — в настоящие. Лишь желание что-то мастерить осталось прежним: как любили в детстве, так и продолжают. Вне зависимости от профессии и рода занятий, в своё свободное время многие мужчины любят делать что-то своими руками — для души (или же уже на продажу). Будь то автомастерская, где они работают, или собственный гараж, иногда в этих местах рождаются настоящие шедевры гаражного искусства!
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