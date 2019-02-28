Скачать
Четверг, 28.02.2019
Шедевры гаражного искусства (Фото)
1 / 37

Шедевры гаражного искусства (Фото)

Говорят, мужчины — это взрослые дети. И, глядя на эти фотографии, с этим убеждением нельзя не согласиться. Мальчики выросли, и вместе с ними выросли их игрушки: пластмассовые машинки превратились в "железных коней", детские наборы инструментов — в настоящие. Лишь желание что-то мастерить осталось прежним: как любили в детстве, так и продолжают. Вне зависимости от профессии и рода занятий, в своё свободное время многие мужчины любят делать что-то своими руками — для души (или же уже на продажу). Будь то автомастерская, где они работают, или собственный гараж, иногда в этих местах рождаются настоящие шедевры гаражного искусства!
Фото: bugaga.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Мужчины, Искусство, Гараж, Болты, Гайки.
21:44 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь