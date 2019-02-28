Самые яркие снимки по версии Malta International Photography Award (Фото) Впервые прошёл конкурс "Мальтийская международная фотопремия" и на рассмотрение судей поступили тысячи заявок из более 60 стран, включая Мальту, Палестину, Индонезию, Бангладеш, Италию и Соединённые Штаты. Глава жюри отметил, что большинство конкурсных работ могли бы опубликовать в журнале "National Geographic". Malta International Photography Award (MIPA) - новая фотопремия, цель которой заключается в том, чтобы предоставить начинающим фотографам со всего мира возможность делиться плодами своего увлечения. "Мы стремимся объединить мир с помощью фотографии и продемонстрировать глобальной аудитории природу и культуру различных регионов планеты", - пишут организаторы конкурса.