Удивительные тату-трансформации, которые меняются в зависимости от сгиба конечности (Фото)

Как важно место, на которое можно набить татуировку. Может показаться, что сгиб руки или колена - это не самое хорошее место, но не для Век Ван Хиллика. Вот подборка его замечательных тату-трансформеров. Листайте!