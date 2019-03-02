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Суббота, 02.03.2019
В его руках мрамор оживает: новый Микеланджело из Италии
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В его руках мрамор оживает: новый Микеланджело из Италии

Итальянского скульптора Яго Якопо Кардильо (Jago Jacopo Cardillo) называют современным Микеланджело. Это сравнение мастер считает высшим признанием своего мастерства. Когда-то, еще в школьные годы Яго восхищался творениями гения Ренессанса, а сегодня его самого сравнивают с великим земляком. Преувеличений и лести здесь нет — мрамор в руках Кардильо податлив как глина, а результат работы настолько реалистичен, что в его рукотворность сложно поверить.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Скульптура, Искусство, Микеланджело, Скульптор, Мрамор, Яго Якопо Кардильо.
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