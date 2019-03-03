Скачать
Понедельник, 04.03.2019
Симметрия и тишина в проекте "Отражения" (Фото)
1 / 11

Симметрия и тишина в проекте "Отражения" (Фото)

"Отражения" — проект фотохудожника Себастьяна Магнани, который представляет собой крайне любопытное сочетание основного фона и отражения в зеркале. Эта идея пришла Себастьяну в голову тогда, когда он впервые попробовал сфотографировать облака, отраженные в зеркале в форме логотипа iCloud.
Фото: bigpicture.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Искусство, Фотопроект, Фотохудожник, Симметрия, Отражения.
23:54 Вс, 3 Март 2019 Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь