Симметрия и тишина в проекте "Отражения" (Фото) "Отражения" — проект фотохудожника Себастьяна Магнани, который представляет собой крайне любопытное сочетание основного фона и отражения в зеркале. Эта идея пришла Себастьяну в голову тогда, когда он впервые попробовал сфотографировать облака, отраженные в зеркале в форме логотипа iCloud.