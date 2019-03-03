Невероятные карикатуры на знаменитостей, которые выглядят лучше снимков (Фото)

Художники-карикатуристы - это ребята, которые творят настоящую магию! Ведь им удается превратить живого человека в рисунок, но не просто скопировав его, а добавив ему немного огонька и юморка. Один из таких мастеров, Си Динг, вырос в Шанхае, но сейчас живет в Австрии, где он и выучился искусству карикатуры. Со временем Си поднаторел в этом и деле и сейчас выдает такие работы, что хоть стой, хоть падай!