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Воскресенье, 03.03.2019
Невероятные карикатуры на знаменитостей, которые выглядят лучше снимков (Фото)
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Невероятные карикатуры на знаменитостей, которые выглядят лучше снимков (Фото)

Художники-карикатуристы - это ребята, которые творят настоящую магию! Ведь им удается превратить живого человека в рисунок, но не просто скопировав его, а добавив ему немного огонька и юморка. Один из таких мастеров, Си Динг, вырос в Шанхае, но сейчас живет в Австрии, где он и выучился искусству карикатуры. Со временем Си поднаторел в этом и деле и сейчас выдает такие работы, что хоть стой, хоть падай!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Искусство, Творчество, Карикатура, Рисунок, Картинки.
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