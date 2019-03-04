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Понедельник, 04.03.2019
Воздушные шары и люди на снимках Клемана Гегана (Фото)
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Воздушные шары и люди на снимках Клемана Гегана (Фото)

Клеман Геган (Clement Guegan) — фотограф и художник-сюрреалист. Живёт и работает в Париже. Клеман очарован идеей снов и времени. В 2015 году Клеману предложили принять участие в праздничном проекте к 375-летию Монреаля. Комиссия должна была разработать открытку, творчески изображающую будущее. Так у Клемана появился целый мир с летающими шарами, который он придумал и отснял в потрясающих местах в Канаде, США и Европе. "Эта серия рассказывает историю о человеке и воздушных шарах. Воздушный шар — метафора неизвестной формы жизни, посланной человечеству, чтобы доставить какое-то сообщение. Это путешествие в мир подсознания и грез в подвешенном состоянии", — поясняет фотограф.
kykyryzo.ru
Фото: kykyryzo.ru
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ВОздушные шары, Фото, Снимки, Фотограф, Клеман Геган.
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