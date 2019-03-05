Яркие иллюстрации, которые показывают абсурдность нашей жизни (Фото) Марко Мелграти - талантливый иллюстратор, который родился в Милане, а сейчас проживает в Мехико. В 2006 году Марко окончил школу изобразительных искусств Санта-Джулии. Сейчас он работает внештатным иллюстратором различных журналов США, Италии и Мексики. Марко рисует карикатуры на острые социальные темы, и показывает печальную истину современной жизни. Его работы передают глубокие мысли и заставляют задуматься над тем, что происходит в нашем мире.